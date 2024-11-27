Перевод украинского на английский

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Закрыт4 заявки119 просмотров

Добрый день!
Необходимо выполнить перевод двух свидетельств о рождении с украинского на английский.
Требуется обязательно указать контакты и подпись переводчика.

Срок выполнения 24ч.
Все файлы прикрепим в личном сообщении.
Бюджет договорной.

Английский языкПеревод документовУкраинский язык
4 месяца назад
guest_1734553107780
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Olesia_multilang
Олеся 
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4 месяца назад
$20
1 день
Escrow

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4 месяца назад
4 месяца назад
Olesia_multilang
Олеся 
44 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад