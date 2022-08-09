Перевод видео с англ на русский

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Закрытнет заявок140 просмотров

Здравствуйте, если нужна работенка, есть такое предложение: нужно перевести видео с английского на русский в текстовый формат word с форматированием, то есть не сплошной текст, а абзацы, знаки препинания и тд.

Так же нужен перевод, чтобы сохранялась суть и смысл видео, а не прямой набор букв.

Длина видео 10-15 мин. (тематика разная)

Предлагайте цены.

Если сработаемся, видео будет много)

3 года назад
mihed1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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