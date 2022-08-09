Требуется перевод видео с английского на русский в текстовый формат Word. Необходима проработка оформления текста с абзацами и знаками препинания, чтобы сохранить суть и смысл видео. Длина видео 10-15 минут, тематика различная. Укажите свои расценки.
Перевод видео с англ на русский
Здравствуйте, если нужна работенка, есть такое предложение: нужно перевести видео с английского на русский в текстовый формат word с форматированием, то есть не сплошной текст, а абзацы, знаки препинания и тд.
Так же нужен перевод, чтобы сохранялась суть и смысл видео, а не прямой набор букв.
Длина видео 10-15 мин. (тематика разная)
Предлагайте цены.
Если сработаемся, видео будет много)
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