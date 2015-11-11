Перевод заголовков с рус на англ юр тематика

$35
ПереводыЗавершен1 заявка169 просмотров
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перевод где то 20000 сбп

перевод заголовков с русского на английский юридическая тематика.

Желательно так как в первой строке, как бы разбить на ключевые слова и их варианты на англ из того что предложено в русской версии и можно от себя так же по заголовку

8 лет назад
delkontora
Удалено 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$64
7 дней
хороший перевод, все в срок, приятное общение со стороны исполнителя, спасибо.
Оперативная оплата, четкое ТЗ, заказчик по всем вопросам на связи. Приятно было работать! Рекомендуем!
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