Переводчик англ>рус

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Уважаемые переводчики. Мне периодически требуется перевод текстов о видеотехнике и видеофильмах. Заинтересованных в сотрудничестве прошу перевести тестовый отрывок.

Law Abiding Citizen comes to Blu-ray with a solid if unspectacular 1080p High Definition presentation in the movie’s original theatrical aspect ratio of widescreen 2.4:1. Detail is excellent throughout, clarity remains consistently good throughout, and there are scant few instances where edge enhancement, softness or unintentional grain becomes apparent. The colour scheme is suitably dour to reflect the material, but the sparks of bright colour – most notably the explosions and ensuing fireballs – light up your screen in a breathtaking way that you only tend to see in blockbuster escapades.

14 лет назад
wd_studio
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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