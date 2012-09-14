Переводчик армянского языка

$50
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Закрытнет заявок502 просмотра

требуются переводчики с/на армянский язык для перевода письменной документации (доверенности, приложения к дипломам, письма и др.небольшие документы различного характера. Просьба в своих предложениях указывать тариф за 1800 знаков с пробелами с и на язык.

13 лет назад
Valll
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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