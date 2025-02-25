Ищем квалифицированного переводчика для удаленного перевода статей и текстов с английского на русский язык. Работа будет носить коммерческий характер. Необходим опыт в переводе и знание специфики текстов.
Переводчик для проверки фильма на индонезийском языке
Требуется переводчик со знанием индонезийского языка для проверки фильма. Оплата составляет 20$ за фильм. Работа удалённая.
Заявки фрилансеров
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