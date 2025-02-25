Переводчик для проверки фильма на индонезийском языке

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка80 просмотров

Требуется переводчик со знанием индонезийского языка для проверки фильма. Оплата составляет 20$ за фильм. Работа удалённая.

2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Анатолій
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад