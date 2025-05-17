Требуется перевод 10 страниц текста с русского языка на французский. Укажите ваш бюджет для выполнения данного заказа. Задача включает точный перевод с сохранением смысловой нагрузки.
Переводчик грузинского языка
Требуется сертифицированный переводчик грузинского языка на постоянной основе, 3-4 раза в неделю по 2 часа. Место работы - Москва. Функционал включает последовательный перевод с грузинского на русский по теме юриспруденции. Обязательные требования: знание грузинского языка и наличие сертификата. Опыт в переводе обязателен.
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