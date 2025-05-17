Переводчик грузинского языка

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Требуется сертифицированный переводчик грузинского языка на постоянной основе, 3-4 раза в неделю по 2 часа. Место работы - Москва. Функционал включает последовательный перевод с грузинского на русский по теме юриспруденции. Обязательные требования: знание грузинского языка и наличие сертификата. Опыт в переводе обязателен.

Русский язык
14 часов назад
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Заявки фрилансеров

Танька
 
25 лет
5 дней в сервисе
Была
9 часов назад
9 часов назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
10 часов назад
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14 часов назад