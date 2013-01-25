Переводчик или рерайтер на сайт IT-тематики, Apple

Сам сайт:

http://yablyk.com/

1. Основные требования к автору

1.1 Требуется сотрудник (переводчик или рерайтер) в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.).

1.2 Обязательное наличие в пользовании iOS или Mac устройства компании Apple.

1.3 Свободное владение английским языком. Опыт работы обязателен. (Если Вы рерайтер, то пропустите этот пункт).

1.4 Высокая грамотность написания на русском языке.

1.5 Возможность ЕЖЕДНЕВНО уделить работе на сайте 1–3 часа в любое время. Суббота и воскресенье выходные (можно без выходных).

1.6 Количество переводимых статей: 2–3 в день (при желании можно больше).

2. Оплата

2.1 Оплата $1 - $1,5 за 1 000 символов (окончательный размер оплаты устанавливается после общения).

Размер зарплаты на текущий момент составляет $100–150 в месяц при занятости 2–4 часа в день.

2.2 На сайте действует система бонусов, которая зависит от количества опубликованных статей одним автором (не менее 10 статей или 15 000 знаков) в течении недели.

1 место + $3

2 место + $2

3 место + $1

2.3 Оплата производится на электронный кошелек системы Webmoney (WMZ или WMR) по понедельникам за опубликованные статьи прошлой недели. По желанию автора, оплата может производиться по факту выполнения, т.е. ежедневно.

Пожалуйста, не присылайте заявок или комментариев, если Вас что-то не устраивает или Вы не подходите хотя бы по одному из пунктов.