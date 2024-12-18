Переводчик испанского языка с опытом написания официальных документов

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Нужен профессиональный переводчик испанского языка, который сможет составить официальные письма и обращения в соответствии с королевским протоколом Испании. Ожидается высокая грамотность и знание специфики языка.

Испанский языкПеревод документов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад