Переводчик казахского и английского языков

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Ищем нескольких переводчиков для проекта по техническому переводу с казахского на английский и наоборот. Проект длится 1 месяц, работа связана с несложной электротехникой. Прошу откликнуться с указанием ставок и резюме.

Английский язык
17 часов назад
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