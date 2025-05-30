Ищем опытных фриланс-переводчиков для перевода 87-страничного документа с английского на украинский. Требуется опыт в переводе, знание грамматики и культурных нюансов. Формат документа - Word. Необходимо предоставить образцы переводов и оценку времени выполнения.
Переводчик казахского и английского языков
Ищем нескольких переводчиков для проекта по техническому переводу с казахского на английский и наоборот. Проект длится 1 месяц, работа связана с несложной электротехникой. Прошу откликнуться с указанием ставок и резюме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Переводы17 заявокОткрыт3 дня назад
Ищется сертифицированный переводчик грузинского языка на постоянной основе в Москве. Требуется выполнять последовательный перевод с грузинского на русский в области юриспруденции. График работы - 3-4 раза в неделю по 2 часа. Обязательные требования: знание языка и наличие сертификата, а также опыт в переводе.Переводы5 заявокЗакрыт6 дней назад
Требуется перевод 10 страниц текста с русского языка на французский. Укажите ваш бюджет для выполнения данного заказа. Задача включает точный перевод с сохранением смысловой нагрузки.Переводы34 заявкиОткрыт14 дней назад
- $300
Шукається спеціаліст для перекладу текстів з англійської на українську. Важливо забезпечити точність і зрозумілість перекладу, з урахуванням контексту та стилю оригіналу. Очікується якісний підхід до роботи.Переводы63 заявкиОткрыт16 дней назад
- $50
Требуется перевод двух дипломов с украинского на английский язык. Объем каждого диплома составляет 40 страниц. Заказ срочный, необходимо предложить услуги переводчика.Переводы29 заявокЗакрыт2 дня назад
Необхідний переклад статті з англійської мови. Текст має бути простим, без спеціальних термінів, зберігати структуру та зміст оригіналу. Уникайте машинного перекладу — важливий живий і зрозумілий стиль. У разі успішного виконання можливі нові завдання.Переводы4 заявкиЗакрыт21 день назад
Требуется перевод текста объемом 250 слов с русского на английский язык. Условия: стоимость 700 рублей. Задача несложная, ожидается качественный перевод.Переводы62 заявкиОткрытмесяц назад
Необходима вычитка и корректировка перевода сайта тематики SEO с учетом адаптации под зарубежную аудиторию. Ищем специалиста с отличным уровнем английского, желательно носителя языка, а также знанием терминов SEO и Digital. Опыт и навыки обязательны.Переводы3 заявкиЗакрыт15 часов назад
Ищем переводчиков для выполнения переводов с английского на испанский и с русского на испанский. Необходимы качественные переводы с учетом культурных особенностей. Укажите опыт работы и примеры выполненных переводов.Переводы16 заявокЗакрытмесяц назад
Необхідно здійснити переклад сценарію з української мови на англійську. Задача включає точну передачу змісту та стилю оригіналу.Переводы23 заявкиЗакрытмесяц назад