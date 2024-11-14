Шукається фрілансер для перекладу стосторінкового файлу з англійської на українську. Вимоги: досвід, пунктуальність, якість перекладу. Готовий продукт має бути професійним, без помилок та з чіткою передачею повідомлення на цільовій мові.
Переводчик китайского и японского языков
Я ищу переводчика китайского и японского языков для долгосрочного сотрудничества.
График работы по договоренности, в меру свободный.
Оформление по самозанятости, договор ГПХ.
Резюме в формате Word отправлять на почту.
Заявки фрилансеров
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