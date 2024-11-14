Переводчик китайского и японского языков

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Я ищу переводчика китайского и японского языков для долгосрочного сотрудничества.

График работы по договоренности, в меру свободный.

Оформление по самозанятости, договор ГПХ.

Резюме в формате Word отправлять на почту.

6 месяцев назад
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