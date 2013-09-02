Переводчик описаний расширений для Joomla

На американских новостных ресурсах (список дам) по банковской тематике нужно искать статьи, переводить их на русский язык. с вас skype и расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести описания к 200ам компонентам модулям и плагинам для Joomla.
Английский язык. Знание Joomla обязательна. Пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время. Я знаю какой перевод мне нужен.
Базовая ставка 100 рублей за 1k знаков …, но оплата может быть без проблем увеличена в зависимости от качества переводов. Пока на очереди около 200 расширений.
Примеры расширений:
http://www.gavick.com/news-show-pro-gk4.html
http://www.rockettheme.com/extensions-joomla/roksprocket
http://www.yootheme.com/widgetkit/examples/slideshow
Оплата в течении 5-10 минут после сдачи. BL250, персональный сертификат 6 лет
Скомное тестовое задание : http://www.gavick.com/news-show-pro-gk5.html
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