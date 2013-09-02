Переводчик описаний расширений для Joomla

ПереводыЗавершен3 заявки250 просмотров
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Нужно перевести описания к 200ам компонентам модулям и плагинам для Joomla.

Английский язык. Знание Joomla обязательна. Пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время. Я знаю какой перевод мне нужен.

Базовая ставка 100 рублей за 1k знаков …, но оплата может быть без проблем увеличена в зависимости от качества переводов. Пока на очереди около 200 расширений.

Примеры расширений:

http://www.gavick.com/news-show-pro-gk4.html

http://www.rockettheme.com/extensions-joomla/roksprocket

http://www.yootheme.com/widgetkit/examples/slideshow

Оплата в течении 5-10 минут после сдачи. BL250, персональный сертификат 6 лет

Скомное тестовое задание : http://www.gavick.com/news-show-pro-gk5.html

Joomla
10 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$40
5 дней
Сотрудничали. Рекомендую!
10 из 10
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