Переводчик описаний расширений для Joomla

Нужно перевести описания к 200ам компонентам модулям и плагинам для Joomla.

Английский язык. Знание Joomla обязательна. Пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время. Я знаю какой перевод мне нужен.

Базовая ставка 100 рублей за 1k знаков …, но оплата может быть без проблем увеличена в зависимости от качества переводов. Пока на очереди около 200 расширений.

Примеры расширений:

http://www.gavick.com/news-show-pro-gk4.html

http://www.rockettheme.com/extensions-joomla/roksprocket

http://www.yootheme.com/widgetkit/examples/slideshow

Оплата в течении 5-10 минут после сдачи. BL250, персональный сертификат 6 лет

Скомное тестовое задание : http://www.gavick.com/news-show-pro-gk5.html