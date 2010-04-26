Переводчик с англ. на русский финансовых статей

$400
ПереводыЗакрыт13 заявок272 просмотра
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Компания форекс ищет переводчика для финансовых и бизнес новостей. 11 статей по 200 слов в день. Оплата помесячно

14 лет назад
Forex1
40 летИзраиль
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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