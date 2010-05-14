Переводчик с корейского, компьютерные игры

ПереводыЗакрыт1 заявка97 просмотров
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Для удаленной работы на постоянной основе требуется письменный переводчик с корейского языка.

Тематика: фэнтази, история, военное искусство, элементы технического компьютерного текста.

Требования: высокий уровень владения корейским и русским языком, грамотность, владение компьютерной лексикой, ответственный подход к срокам.

Переводчики с опытом перевода видео-игр будут рассматриваться в первую очередь.

Обязательное выполнение тестового задания.

Для того чтобы подать заявку на вакансию, необходимо выслать резюме на адрес n.povarnitsyna@ yahoo.com

14 лет назад
nata1ia
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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