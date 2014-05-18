Переводчик статей о декоре интерьеров

требуется носитель английского языка Для редактирования и корректировки текстовой информации требуется человек знающий английский язык на уровне жителя сша!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу переводчика англоязычных статей о декоре и дизайне интерьеров. Источники предоставляю.
Желательно увидеть примеры работы, также могу сам выслать на тест несколько предложений.
Жду заявок с оптимальной ценой/качеством.
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