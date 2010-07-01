Переводчики EN-KZ, RU-SW, RU-NO, RU-DN

Требуются девушки с отличным разговорным: - Немецким - Итальянским - Французким Идеально если в сочетании с английским. Для разговора с нашими клиентами. Требования: - умение свободно вести диалог, на перечисленных выше языках. - свободное время в будни с 12 до ...
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Уважаемые коллеги!
Переводческая компания «Альянс PRO» приглашает переводчиков с английского на казахский и с русского на скандинавские языки (шведский, норвежский, датский) на регистрацию в
нашей базе по адресу:
http://ap.tom.ru:8180/russianperevodexchange/pages/PerformerRegister.html
Требования:
- грамотность;
- аккуратность и внимательность;
- готовность выполнить тестовое задание;
- наличие оперативных средств связи (ICQ, Skype) желательно
При регистрации просьба указывать тарифы на перевод. Через некоторое время после регистрации, Вам будет предложено тестовое задание, по результатам которого мы будем планировать нашу совместную работу.
Переводческая компания «Альянс PRO» специализируется на письменных переводах более чем с 50 языков, выполняемых по европейским стандартам качества.
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