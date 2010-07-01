Переводчики EN-KZ, RU-SW, RU-NO, RU-DN

ПереводыЗакрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые коллеги!

Переводческая компания «Альянс PRO» приглашает переводчиков с английского на казахский и с русского на скандинавские языки (шведский, норвежский, датский) на регистрацию в

нашей базе по адресу:

http://ap.tom.ru:8180/russianperevodexchange/pages/PerformerRegister.html

Требования:

- грамотность;

- аккуратность и внимательность;

- готовность выполнить тестовое задание;

- наличие оперативных средств связи (ICQ, Skype) желательно

При регистрации просьба указывать тарифы на перевод. Через некоторое время после регистрации, Вам будет предложено тестовое задание, по результатам которого мы будем планировать нашу совместную работу.

Переводческая компания «Альянс PRO» специализируется на письменных переводах более чем с 50 языков, выполняемых по европейским стандартам качества.

13 лет назад
russian-perevod
Альянс 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуются девушки с знаниемм разговорных языков

    $1500

    Требуются девушки с отличным разговорным: - Немецким - Итальянским - Французким Идеально если в сочетании с английским. Для разговора с нашими клиентами. Требования: - умение свободно вести диалог, на перечисленных выше языках. - свободное время в будни с 12 до ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Формируется команда переводчиков

    Здравствуйте! Формируется команда переводчиков. Языки: Английский, Французский, Немецкий. Оплата от 3$ за 1000 символов. Кому интересно... Ответьте пожалуйста на эти вопросы и отправьте на E-mail: [email protected] 1) Каким языком или языками владеете? 2) Уровень владения языком и если не одним, ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик с русского на японский язык

    Требуется переводчик с русского на японский язык для письменного перевода отчета о проведении маркетингового исследования в августе 2010 года. Просьба вместе с заявками прислыать ваши ставки за перевод 1800 знаков исходного русского текста с пробелами.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики восточных языков

    Бюро переводов "Ирбис" приглашает к сотрудничеству переводчиков китайского, вьетнамского, корейского языков для регулярного долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Порядочность и обязательность гарантируем. Резюме с расценками и тарифами просим высылать по адресу: [email protected]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик с русского на английский

    $200

    Упрощенный перевод статей с русского на английский. Тематика -- самая разнообразная. По каждой теме -- минимум 100 статей. В качестве источника контента предоставляются ссылки на ресурсы. Готовая работа должна предствлять собой упрощенный (возможно сокращенный) перевод ...

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик французского: обязательное тестирование

    $100

    Здравствуйте. В помощь основному составу команде необходим английско - французский переводчик на один из проектов. Объем заказов от 50 тыс. знаков и более, периодически - помесячная занятость. Заложенный тариф при объемах от 50 к. - ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тех. переводчики постоянная удаленная работа

    $1000

    Требования: английский – профессиональный уровень для перевода, знание и опыт перевода текстов технической тематики (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Направление с английского на русский. Знание Word, постоянный доступ к Интернет. Правила работы и тестовое задание высылаются ТОЛЬКО заинтересовавшим нас ...

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик английского/деловые переговоры

    Планируется бизнес по продаже электронных сигарет (сигареты не содержащие смол, концерагенов и других вредных примесей), необходим человек, которому интересна данная тема, который будет: 1. вести переписку с поставщиками (на английском) 2. будет заинтересован в теме и попытается ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики для посоянного сотрудничества

    Добрый день! Компании требуются переводчики для постоянного сотрудничества. Доход около 20 тыс. руб. в месяц, необходимый объем – 7-10 стр. переводов в день. Пожалуйста, оставляйте Ваши аську, почту, скайп (если есть) и пишите ...

    Переводы54 заявки
    Закрыт
    13 лет назад