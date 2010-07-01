Переводчики EN-KZ, RU-SW, RU-NO, RU-DN

Уважаемые коллеги!

Переводческая компания «Альянс PRO» приглашает переводчиков с английского на казахский и с русского на скандинавские языки (шведский, норвежский, датский) на регистрацию в

нашей базе по адресу:

http://ap.tom.ru:8180/russianperevodexchange/pages/PerformerRegister.html

Требования:

- грамотность;

- аккуратность и внимательность;

- готовность выполнить тестовое задание;

- наличие оперативных средств связи (ICQ, Skype) желательно

При регистрации просьба указывать тарифы на перевод. Через некоторое время после регистрации, Вам будет предложено тестовое задание, по результатам которого мы будем планировать нашу совместную работу.

Переводческая компания «Альянс PRO» специализируется на письменных переводах более чем с 50 языков, выполняемых по европейским стандартам качества.