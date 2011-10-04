Нужно найти, у кого в Корее можно купить пассажирские автобусы определенной марки. Интересуют кампании, стоянки, аукционы. Где их можно купить, по какой цене, в каких комплектациях, количество в наличии и т.д.
Переводы статей англ.-рус. Тема стиль и мода
Перевод 100 статей про моду и стиль с английского на русский 1000-2000 знаков. Просьба указать стомость перевода 1000 знаков или одной статьи.
Заявки фрилансеров
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