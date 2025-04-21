Пишіть з англійської на українську

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Открыт22 заявки177 просмотров

У нас є тексти, написані англійською мовою, і ми шукаємо спеціаліста, який зможе перекласти їх українською. Тексти мають бути перекладені точно та зрозуміло, з урахуванням контексту та стилю оригіналу.

Английский языкПеревод текстовУкраинский язык
21 час назад
Джексон
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Заявки фрилансеров

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