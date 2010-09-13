Письменный перевод с немецкого

Друзья,

У меня есть большой документ для перевода с немецкого на русский.

Для того, чтобы полностью включиться в работу, необходимо сделать тестовый перевод.

Внимание! Для тестового перевода необходимо выполнить страницу в приложении к данному проекту!!! (одна страница всего, товарищи!!!)

Ставка за перевод - 250 рублей за 1800 печатных знаков с пробелами.

У кого есть ярое желание сотрудничать - выполняйте тест и высылайте его вместе со своим резюме не [email protected]

Внимание! Окончание срока для тестовых заданий - завтра утром, 9.00 по мск.

Очень жду. Заранее всем спасибо!