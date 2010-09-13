Письменный перевод с немецкого

Нужно перевести несколько страниц. Требования к переводу: * Перевод делать с сохранение HTML вёрстки. * Текст в формате UTF-8 * Не перводить примеры кодов Оставлять не переведенными фразы: Zend Framework, названия классов, названия плагинов, названия терминов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья,
У меня есть большой документ для перевода с немецкого на русский.
Для того, чтобы полностью включиться в работу, необходимо сделать тестовый перевод.
Внимание! Для тестового перевода необходимо выполнить страницу в приложении к данному проекту!!! (одна страница всего, товарищи!!!)
Ставка за перевод - 250 рублей за 1800 печатных знаков с пробелами.
У кого есть ярое желание сотрудничать - выполняйте тест и высылайте его вместе со своим резюме не [email protected]
Внимание! Окончание срока для тестовых заданий - завтра утром, 9.00 по мск.
Очень жду. Заранее всем спасибо!
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