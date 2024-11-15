Поиск переводчиков для удаленной работы

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Закрыт4 заявки68 просмотров

Мы ищем переводчиков следующих языков: Арабского, Телугу, Филиппинского (Тагальского), Греческого, Хинди, Урду, Маратхи, Бенгальского, Финского.

Задачи регулярные, включая крупные проекты.

Требования: в высоком приоритете носители языка, но в некоторых случаях готовы рассмотреть исполнителя с приобретёнными знаниями; приветствуется опыт переводов в маркетинговой отрасли, включая игровые направления (гемблинг и беттинг); уверенный пользователь базовых текстовых редакторов; исполнительность; готовность выполнить тестовое задание.

Бюро переводов просьба не беспокоить!

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Диана
 
16 лет
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