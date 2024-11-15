Ищется опытный фрилансер для перевода проекта с английского на украинский язык. Необходимы навыки тайм-менеджмента и внимание к деталям. Готовый продукт должен быть профессиональным и без ошибок, чтобы информация была донесена четко и последовательно.
Поиск переводчиков для удаленной работы
Мы ищем переводчиков следующих языков: Арабского, Телугу, Филиппинского (Тагальского), Греческого, Хинди, Урду, Маратхи, Бенгальского, Финского.
Задачи регулярные, включая крупные проекты.
Требования: в высоком приоритете носители языка, но в некоторых случаях готовы рассмотреть исполнителя с приобретёнными знаниями; приветствуется опыт переводов в маркетинговой отрасли, включая игровые направления (гемблинг и беттинг); уверенный пользователь базовых текстовых редакторов; исполнительность; готовность выполнить тестовое задание.
Бюро переводов просьба не беспокоить!
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