Помощник (по работе с проектами)

Отличная возможность для людей у которых ответственность сочетается с творческим началом. И дополнительный заработок не зависящий от нестабильности в стране.

Руководитель небольшой, динамично развивающейся студии, создающей видео и анимацию для западного рынка ищет персонального помощника. Работа связана с помощью по управлению исполнением проектов выполняемых удаленно.

Работа также удаленная. Требования: ответственность и обязательность, проактивный подход к работе, знание английского языка, хороший интернет. Творческие наклонности, навыки копирайтинга, умение делать схематичные рисунки-наброски или работать с графическими программами могут быть плюсом, но не являются обязательными. Опыт работы по управлению проектами не обязателен, но если он есть, можете описать. Всем основным необходимым навыкам по работе обучу сам

Правильному подходящему человеку - долгосрочное сотрудничество и перспектива развития и роста.

Общение — электронная почта. иногда скайп и телефон. Страна проживания - Украина (проще доступность для общения по телефону). Если вы в Киеве - так же хорошо, некоторые вопросы проще и быстрее объясняются при встрече. Возьму на испытательный срок 1-2 человек, по окончании выберу одного если кандидат подойдет.

Оплата по результату, с каждого проекта над которым велась работа помощник получает свой гонорар. Чем крупнее стоимость проекта - тем крупнее гонорар. Гонорар выплачивается студией, после получения денег от заказчика. Объем сначала будет не большой. Для людей ответственных вас есть возможность роста вместе со студией, возможность стать как минимум продакшн менеджером. У нас 5-летний опыт работы на западном рынке, серьезные планы и хорошие перспективы.

Пожалуйста напишите о кратко себе. Образование, опыт, почему хотите быть в нашей команде, сколько можете выделить времени для работы(и в какие часы)