Ищется специалист по видеомонтажу для создания динамичного контента на платформы Instagram и TikTok. Задачи включают монтаж 4-5 Reels в неделю, визуальные решения и легкие дизайн-правки. Опыт в fashion будет плюсом. Работа удаленная и долгосрочная, требуется портфолио.
Потрібно записати відеовідгук на румунській мові
Потрібно записати відеовідгук користування кремом для суглобів на румунській мові. Сценарій надаємо. Вік від 50 років. Неважливо від гендеру.
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