Приватный проект для eugenesheremet

Второй раз работаю с Евгением и второй раз убеждаюсь в его исключительной порядочности и стремлении сделать все как требует заказчик. Проект был большой, объемный, но несмотря ни на что, Евгений сдал материалы даже раньше срока. Рекомендую Евгения, как ответственного и надежного исполнителя.