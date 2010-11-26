Приватный проект для eugenesheremet

Необходим перевод с английского на русский 10.000 знаков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести на английский язык и зарерайтить статьи.
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