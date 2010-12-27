Приватный проект для Сометти Марии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка153 просмотра

Корректировка английских текстов

14 лет назад
tig-k
Карр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Раньше я не знал, что на веблансере есть такие профессиональные исполнители, как Мария. Это на самом деле - удача, найти такого человека, кто по-настоящему делает работу на совесть и с качеством носителя языка. Работой ОЧЕНЬ доволен (отправлено на проверку в США)! Общение с этим человеком оставляет массу позитивных эмоций! Задача была нелегкой, все было сделано точно в срок! С благодарностью, рекомендую этого человека всем тем, кто хочет иметь высокий результат и высокое качество.
Очень приятно иметь отношение с таким заказчиком. Ухитряется совместить четкую постановку задачи с дружелюбным общением на равных. Оплата моментальная, а так же новые проекты для совместного сотрудничества. Спасибо!

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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