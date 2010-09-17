Приватно для felena90 (рерайт на английском)

$10
ПереводыЗавершен1 заявка159 просмотров
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Требуется рерайт текста на английском языке. Тематика - нумерология.

Срок - до вечера завтрашнего дня (8-9 МСК). Остальные подробности - Ольге в ICQ.

13 лет назад
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
felena90
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Это уже наше второе сотрудничество с Ольгой, довольна на все 100%! Ольга умеет качественно выполнять работу в сжатые сроки, что очень важно для большинства проектов. Приятный в общении человек. Рекомендую всем! Будем и дальше вместе работать.
Очень довольна сотрудничеством с Диной! Сама тема работы была невероятно интересной (нумерология), и работа с Диной доставила большое удовольствие - от нее можно ожидать не только четкого ТЗ и мгновенной оплаты, но это просто очень приятный в общении человек, который всегда на связи. Рекомендую!
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