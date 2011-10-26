Проверить документ на киргизском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка171 просмотр

Здравствуйте, коллеги :)

Требуется человек, который владеет киргизским языком. Не обязательно быть переводчиком, но безупречное знание грамматики обязательно - нужно будет проверить документ.

Подробности проекта скину в личку.

Спасибо.

14 лет назад
Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод статей медицинской тематики

    Требуется переводчик статей по теме: здоровье, медицина. Статьи не научные, а для широкого круга читателей. Перевод с английского на русский язык. Планируется долгосрочное сотрудничество - порядка 100 статей. Оплата 2 доллара США за ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод статей

    Приветствую, нужно будет выполнять перевод статей (тематика смартфоны) Сотрудничество долговременное Пишите свои расценки за 1000 знаков без пробелов Оставляйте контакты!

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно нужен перевод с англ. на русский

    Перевод на русский язык с соблюдением правильности перевода специальных терминов. Профессиональная область: сельское хозяйство, растениеводство, агрономия, точное фермерство, Так же присутствуют термины из области Информационных технологий, разработки программного обеспечения, компьютеров. Перевод должен приводиться по абзацам, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод каталога

    Требуется перевод небольшого каталога - pdf-файл ( 1 страница текста + 11 вариантов продукции с одинаковыми характеристиками - требуется менять только параметры) работа срочная

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод интерфейса сайта на португальский язык

    Необходимо перевести интерфейс сайта на португальский язык. Не цельный текст, а слова и фразы из интерфейса, учитывая контекст применения слова/фразы. Во вложении первая порция фраз для перевода. Будет еще вторая порция примерно ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад