Расшифровка аудиозаписи на английском языке

Здравствуйте! Предлагаем Вам проект по переводу меню и программ мобильного телефона, около 25 страниц с английского на русский. Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский Тематика: меню мобильного телефона Объем — 12 файлов по различным приложениям (будильник, органайзер,...), всего около ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть 2 аудио на английском языке. Качество отличное. Общее время под расшифровку – 31 минута.
Расшифровка нужна 2 сентября, к 9 утра по Мск.
Времени остается не очень много, можно разбить аудио на 2-3 фрагмента, соответственно будут нужны 2-3 исполнителя.
1 файл (необходима расшифровка с 30-ой минуты до конца записи) yadi.sk/d/hdJuReMi8Z2kK
2 файл (необходима расшифровка с 21 мин 30 сек до конца записи) yadi.sk/d/focps5Gk8Z99a
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо перевести несколько небольших деловых писем с русского на португальский. Оплата - 200 руб. за каждое письмо или больше по договоренности. Необходимо подтвердить знание языка.Переводы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется перевод статей блога на тему недвижимости и IT (web) Объём: - первая "партия" — 12 статей (обычно, 700-900 слов в каждой) - в дальнейшем — все статьи за 2013 год - несколько статей в месяц по мере ...Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $130
Перевод видеокурса о Google+ . Длительность - 2,5 часа. Перевд с английского языка. Не сложный. Для того, чтобы понять, подходите ли вы нам, вам нужно будет перевести одно видео, длительностью 5 с половиной минут. Ссылка на тестовое ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Нужно перевести статью IT тематики на английский язык. Объем статьи порядка 700 слов, оплата до 20 USD. Важны грамотность и адаптация терминов и понятий к английскому языку, а не простой дословный перевод. Т.е. например фраза ...Переводы10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $6
Нужен срочный перевод таблицы. Не автоматический, а качественный. В виде структурированного списка в ворде. Важен качественный, не промтовский, перевод. В течение часа. 200 руб за работу.Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевести статьи с английского на русский Требования: 1. Мы не обращаем внимания на некорректный перевод спорных моментов, сложных лексических конструкций и т.п. 2. Требования к качеству перевода — читабельность, ясный и правдивый смысл предложений, сохраненная структура текста.Переводы25 заявокЗакрыт10 лет назад
Текст во вложении. срок - 1 день.Переводы5 заявокЗакрыт10 лет назад