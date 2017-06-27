Редактор для написания новостей на тему здоровья и медицины

Требуется человек для написания 1-3 новостей в день на тему здоровье и медицина.

Средний объем новости - 800-1200 знаков б/п. Стоимость - 60 рублей за 1000 знаков б/п.

Пример материала, который необходимо обработать и превратить в новостную пбуликацию на русском языке: http://www.medicalnewstoday.com/articles/318134.php

Используйте пожалуйста эту новость в качестве тестового задания при ответе на вакансию.