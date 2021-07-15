Есть сайт (http://farnaby.org/) Необходимо перевести 5 страниц сайта с АНГЛ на Греческий (Кипрский диалект): 1. http://farnaby.org/ (не пропустите слайдер сверху страницы) 2. http://farnaby.org/who-we-are/ 3. http://farnaby.org/what-we-do/ 4. http://farnaby.org/invest-together/ 5. http://farnaby.org/contact-us/ Обратите внимание, что ...
Рерайтинг текстов (инвестиции+ криптовалюта) (eng->eng)
Доброго времени суток,
Требуется переписать тексты на английском языке своими словами. :) ( с английского на английский)
Тема текстов: криптовалюта и инвестиции.
Всего 4458 знаков с пробелами
Пожалуйста, в заявке укажите цену за работу и примерные сроки выполнения.
Заранее спасибо за ваш отклик :)
Я понимаю, что объем работы маленький, поэтому рассмотрю заяки с повышенным рейтом.
Выбранный исполнитель
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