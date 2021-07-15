Рерайтинг текстов (инвестиции+ криптовалюта) (eng->eng)

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Завершен2 заявки523 просмотра

Доброго времени суток,

Требуется переписать тексты на английском языке своими словами. :) ( с английского на английский

Тема текстов: криптовалюта и инвестиции. 

Всего 4458 знаков с пробелами

Пожалуйста,  в заявке укажите  цену за работу и примерные сроки выполнения.

Заранее спасибо за ваш отклик :)

Я понимаю, что объем работы маленький, поэтому рассмотрю заяки с повышенным рейтом. 

5 лет назад
olegdi
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$11
1 день
Escrow
Все хорошо
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад

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