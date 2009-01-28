Руководство на конвекционную печь (англ.-рус.)

$47
ПереводыЗакрыт16 заявок346 просмотров
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Файл в PDF, текст, таблицы и картинки. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки. Количество знаков определим по факту окончания работы,

Документ доступен по ссылке www.

В Вашем предложении должны фигурировать: цена за стр. 1800 знаков и дата сдачи работы.

Проект ТОЛЬКО для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные исполнители с которыми мы уже сотрудничали по аналогичным проектам.

Оплата через СБС.

15 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Aleks_AA
41 годГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$47
1 день
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