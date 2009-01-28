Руководство на конвекционную печь (англ.-рус.)

Файл в PDF, текст, таблицы и картинки. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки. Количество знаков определим по факту окончания работы,

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