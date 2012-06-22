Русификация движка Cyask

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Есть движок Cyask 3.2

Движок китайский, требуется русификация. Минимальный перевод. Один файл.

13 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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