С русского на венгерский (письмо 1200 символов)

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Перевод нужен на понедельник на утро.

Оплата до 5 у.е.

Оплата наличными Киев или перевод на карточку.

15 лет назад
smart-people
Николай Ник 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров