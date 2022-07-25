Сделать перевод текста.

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Завершен1 заявка93 просмотра

Добрый день! Меня зовут Артём. Я являюсь ютубером, у меня большой русскоязычный канал. Вот он

https://www.youtube.com/c/Dameoz

Я хочу попробовать создать англоязычный канал, поэтому мне нужен переводчик, который будет переводить мои русские тексты на английский язык. Текст состоит примерно из 6 A4 листов.

Вот один из текстов.

https://docs.google.com/document/d/1OkZzQBSRA9D7-B2xcqaexkRVNsaPSqnaKbR7fydqVQ4/edit?usp=sharing

А вот видео, которое было по нему снято 

https://www.youtube.com/watch?v=x-yfDrlrC2Y

Ваша цена (3доллара за 1к знаков) актуальна? Каковы сроки? 

3 года назад
guest_16584076499397
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
$75
3 дня
Escrow
Все было хорошо. Спасибо
Дякую за співпрацю, все сподобалося, рекомендую!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад

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