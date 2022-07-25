Добрый день! Меня зовут Артём. Я являюсь ютубером, у меня большой русскоязычный канал. Вот он

https://www.youtube.com/c/Dameoz

Я хочу попробовать создать англоязычный канал, поэтому мне нужен переводчик, который будет переводить мои русские тексты на английский язык. Текст состоит примерно из 6 A4 листов.

Вот один из текстов.

https://docs.google.com/document/d/1OkZzQBSRA9D7-B2xcqaexkRVNsaPSqnaKbR7fydqVQ4/edit?usp=sharing

А вот видео, которое было по нему снято

https://www.youtube.com/watch?v=x-yfDrlrC2Y

Ваша цена (3доллара за 1к знаков) актуальна? Каковы сроки?