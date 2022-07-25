Требуется профессиональный перевод текстов на турецкий и английский языки с акцентом на туристическую тематику. Необходимы качественные и точные переводы для использования в сфере туризма.
Сделать перевод текста.
Добрый день! Меня зовут Артём. Я являюсь ютубером, у меня большой русскоязычный канал. Вот он
https://www.youtube.com/c/Dameoz
Я хочу попробовать создать англоязычный канал, поэтому мне нужен переводчик, который будет переводить мои русские тексты на английский язык. Текст состоит примерно из 6 A4 листов.
Вот один из текстов.
https://docs.google.com/document/d/1OkZzQBSRA9D7-B2xcqaexkRVNsaPSqnaKbR7fydqVQ4/edit?usp=sharing
А вот видео, которое было по нему снято
https://www.youtube.com/watch?v=x-yfDrlrC2Y
Ваша цена (3доллара за 1к знаков) актуальна? Каковы сроки?
Выбранный исполнитель
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