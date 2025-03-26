Шукаю перекладача для книги в жанрі фентезі (УКР-АНГЛ)

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Закрыт42 заявки474 просмотра

Шукаю перекладача, який має досвід у перекладі книг. Жанр — фентезі (роментезі). Обсяг на укр. мові - 174к слів. Книга перекладена діплом, але треба вручну багато чого допрацьовувати. Дедлайн - 1 травня. Прохання вказувати в заявці суму, яка вам підходить.

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