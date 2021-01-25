Следить за новостями и переводить актуальную информацию (ТРЕЙДИНГ)

ПереводыЗакрыт11 заявок467 просмотров
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Добрый день. Нужно следить за актуальной и важной информацией по wallstreetbets и переводить её на русский язык.

Источник wallstreetbets (reddit.com)

За сегодня готов купить 3 переведенных поста.

3 года назад
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30 летУганда
4 года в сервисе
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месяц назад