Спец. перевод на англ. язык

Нужен перевод интерфейса,и полностью всей программы,help переводить не нужно..... after effects cs4 на русский язык.. Предложения в личку или аську 832-848
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод на английский язык статей по тематике, связанной с минералами и их обработкой. Работы много. Рассматриваются предложения с указанием цен за 1000 знаков с пробелами.
Тестовое задание:
В институте были проведены научно-исследовательские работы по созданию новых технологий и уникальных материалов. Некоторые направления продолжены и после его закрытия, в частности, продолжаются темы по обогащению кварцевых песков различных месторождений, по созданию уникальных материалов на основе вермикулита, по обогащению магнезита, по созданию огнезащитных красок на основе неметаллорудных материалов, продолжается разработка технологии получения металлического кремния высокой химической чистоты и т.п.
КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обогащение гранитов, пегматитов и других кварц-полевошпатовых материалов с целью получения сырья для фарфорового, керамического, электрокерамического и стекольного производства, а также стройкерамики
Мокрые методы обогащения (фотометрическая, магнитная и электрическая сепарация)
Помол и классификация
Применение отходов обогащения
Обогащение вермикулитовых руд
Обогащение гравитационными методами и пенной сепарацией
Сухие методы обогащения с применением магнитной и электрической сепарации
Обогащение в воздушнопроходных сепараторах
Комплексные методы обогащения вермикулита
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