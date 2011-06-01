Сравнительный анализ статьи из The Independent

$10
ПереводыЗакрыт3 заявки245 просмотров
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Нужно сделать анализ переводческих трансформаций (лексических, синтаксических, стилистических) прямо в английском тексте, или параллельно. Перевод прилагается.

13 лет назад
Alexeyeva_Alena
Алена 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
darry
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
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