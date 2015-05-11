Срочный сложный перевод с рус на анг

10 из 10! Настоятельно рекомендую! был сдан даже раньше оговоренного срока. на связи постоянно - моб, скайп без проблем. Перевод сложный, специализированный, много проф терминологии и оборотов, со скана документа, сделан абсолютно точно и четко, и огромное количество таблиц даже расчертил! Лучшие рекомендации, все в очередь!