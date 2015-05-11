Текст в районе 3-3.5 тыс. символов. Сам текст - видеообзор прибора. Чтобы имели представление о чем речь, то это сильно урезанный вариант от youtu.be/2I2tB-lsBos Технические термины могу сам перевести или проконтролировать, а вот с ...
Срочный сложный перевод с рус на анг
нужно срочно 16 страниц текста, юридическая и техническая тематика, много таблиц, официальный документ. срок - 2 дня, оплата 100 уе. нужен максимально быстро!
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