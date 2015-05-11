Срочный сложный перевод с рус на анг

$100
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Завершен1 заявка124 просмотра

нужно срочно 16 страниц текста, юридическая и техническая тематика, много таблиц, официальный документ. срок - 2 дня, оплата 100 уе. нужен максимально быстро!

10 лет назад
WestWind
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
10 из 10! Настоятельно рекомендую! был сдан даже раньше оговоренного срока. на связи постоянно - моб, скайп без проблем. Перевод сложный, специализированный, много проф терминологии и оборотов, со скана документа, сделан абсолютно точно и четко, и огромное количество таблиц даже расчертил! Лучшие рекомендации, все в очередь!
Алекс, прекрасный заказчик. Четко поставил задачу. Указал сроки. За срочность доплатил. Оплатил работу вовремя и с бонусом. К сотрудничеству всем настоятельно рекомендую. Порядочный и приятный в общении человек. Алексу желаю успехов, а все коллегам - побольше таких заказчиков!

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A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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