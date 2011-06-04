Срочно перевод инструкции на льдогенератор

Необходимо срочно (1-2 дня) перевести небольшой мануал на льдогенератор. Архив сканов по ссылке http://www.espressomaster.ru/icemac.zip Результат в Ворде с сохранением иллюстраций. Задание для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные исполнители, с которыми уже доводилось работать по аналогичным задачам.

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