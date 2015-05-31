Срочно требуется перевод 4 страниц текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен14 заявок273 просмотра

рабочая программа, основная часть переведена, остался список вопросов к экзамену и вводная часть. перевод с русского на английский.

10 лет назад
Etcetera_
Алина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Невероятно приятное сотрудничество и высокое качество работы!
Замечательный заказчик, рекомендую к работе

Заявки фрилансеров

Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод статей с английского на русский и наполнение сайта на WP

    $100

    Статьи нужны на грамотном русском, осмысленные. Перевод с сайта по прикрепленной ссылке. Возможна систематическая работа с автором. Интересно приличное качество за выгодную цену.

    WordPress
    Переводы26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • С франц на рус - 4 стр

    Необходимо срочно перевести договор на аренду квартиры. 4 страницы с франц на рус. указывайте стоимость за 1 страницу а4 оплата яндекс

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод юридических статей En->Ru

    Необходимо перевести на русский язык два англоязычных документа. Документы имеют юридическую тематику. Ссылки на документы 1. https://www.elance.com/p/legal/account-agreement.pdf 2. https://www.elance.com/p/legal/independent-contractor-services-agreement.pdf Необходимо ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод книги с английского на русский

    $300

    Здравствуйте. Заказчику требуется перевод книги "The Private Investigator Handbook" http://vk.com/doc30126310_385913039?hash=8b252c697e56d0a852&amp;dl=928f7b424b6f06d1c6 Бюджет небольшой, 300 USD 369 тыс. знаков без пробелов

    Переводы38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод текста.

    $10

    Требования: - Находить по наименованию товара текст для перевода на зарубежных ресурсах. - Перевод должен быть выполнен в свободной форме, возможно применение художественной стилистики. - Текст должен быть ...

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется знание болгарского языка

    Хорошее знание разговорного болгарского языка. Нужно обзвонить ряд предоставленных компаний и задать вопросы по опроснику. Порядка 10 вопросов по каждому из обзваниваемых. Затраты на связь естественно оплачиваются. Наличие Skype обязательно Оплата: ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод англ-рус на тему отношений

    Необходимо перевести несколько несложных научнопопулярных текстов на тему отношений с английского на русский язык. Общий объем текста - 31 тыс знаков без пробелов. !Обязательно! В заявке присылайте стоимость за ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Добрый день. Ищу переводчика для 2 статей с русского на английский. Объем примерно 3-4 страницы одна статья. Тематика экономическая-финансовая-общая. Нужно срочно сегодня-завтра! Также есть текст на переработку (рерайтинг) для ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод технических документов

    Требуется на долгсрочное сотрудничество переводчик текстов. В задание приведена часть документации. Просьба предоставить стоимость в таком виде чтобы была ясна модель ценообразования, т.е. не скопом за данный объем. Уменьшения объема работы не будет, ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с английского двух инструкций

    Добрый день. Нужно перевести с английского две инструкции. Они в приложенных файлах. Одна из них в ворде и результат нужен в ворде. Вторая в PDF, результат нужен в .cdr !!! ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад