Технический медицинский перевод

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Закрыт16 заявок440 просмотров

Необходим фрилансер для перевода технических текстов на медицинскую тематику (медицинское оборудование) таких,как руководства пользователя, технические файлы. Предполагается сотрудничество по мере необходимости, т.е. есть необходимость в переводе - обращаемся к переводчику. Языки: английский-русский. Пример текста во вложении (отрывок). Если Вы готовы с нами сотрудничать, пожалуйста, напишите письмо на адрес.

6 лет назад
guest_15652551946717
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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