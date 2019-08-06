Технический медицинский перевод

Необходим фрилансер для перевода технических текстов на медицинскую тематику (медицинское оборудование) таких,как руководства пользователя, технические файлы. Предполагается сотрудничество по мере необходимости, т.е. есть необходимость в переводе - обращаемся к переводчику. Языки: английский-русский. Пример текста во вложении (отрывок). Если Вы готовы с нами сотрудничать, пожалуйста, напишите письмо на адрес.