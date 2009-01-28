Технический перевод - англ.

Необходим перевод одной страницы текста на английский. Срок - 3 февраля. Крайний - 4 февраля до 10-00 MSK. текст прилагается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно рекламные материалы на английский язык.
Тематика - нефтегазовое оборудование, услуги.
Примеры:
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