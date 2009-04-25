Технический перевод с английского на русский

Необходимо перевести несколько документов с английского на русский. Документы представляют собой положения контракта по проекту, связанному с тепловыми электростанциями. Объем документов – от 20 до 50 страниц, за каждый оплата от 3000 до 7500 рублей в зависимости от размера. Срок – до понедельника, 9 февраля. Перевод не является официальным документом, поэтому абсолютная, юридическая точность не требуется.