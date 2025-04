Технический перевод с английского (ТБ)

Требуется грамотный переводчик с английского языка с опытом работы от 5 лет. Имеется возможность долгосрочного сотрудничества.

На данный момент имеется проект перевода порядка 50-55 страниц (3 инструкции по установке и монтажу), где в речь идёт о технике безопасности и о монтаже. Повторов 30% > поэтому требуется использование программы Традос.

Жду обращений от переводчиков, знакомой с данной тематикой. Просьба указывать свои координаты для связи и расценки за перевод (source word) с учётом повторов. Местонахождение переводчика значения не имеет.

Срок исполнения 7 дней.

Требуется выполнение тестового перевода (жду на почту aaatrans AT i.ua) Заранее благодарю.

1.8 Maintaining the safety regulations during the carrying out of servicing and / or repair work

When the product characteristics make it essential that protective clothing is worn together with the maintaining of other additional safety requirements, the safety regulations applicable in such cases must be followed.

The following safety measures must be assured before servicing and repair work is carried out:

This means that the current supply to the relevant plant parts must be switched off and it must be ensured that unauthorised persons cannot switch it on again

The air purge must be pressure-free, in other words the compressed air supply must be closed off.

Servicing and repair work may only be carried out when the plant is shut down and secured against being started up again.

Servicing and repair work may only be carried out by instructed specialist staff.

The Operating Manual must be visibly available for use at the plant.