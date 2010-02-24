Технический перевод с немецкого (полиграф. темат.)

Перевод – 3 страницы, пример в приложении, срок – к завтра, 24.02.10 г., к 16.00 (раньше – лучше).

Текст написан корявым немецким, но если какие-то вопросы – можно спрашивать у меня (я перевожу еще 10 листов). Тематика – полиграфия, оффсетная печать.

Бюджет маленький, 25 грн (3,1$) за страницу, больше не будет.

Но перевод Гуглом не требуется, нужен нормальный грамотный перевод. Могу передать распознанные страницы с таблицами (чтобы облегчить работу).

Если интересно – просьба перевести любой из абзацев, хотя бы 3-4 предложение и кинуть в личку с своими координатами, желательно с Skype-логином.

Оплата – вебмани, Privatmoney