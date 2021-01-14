Текст на англ для заявки в конкурсе

Здравствуйте Алексей. Текст нужен на английском языке для участия в конкурсе для иллюстраторов, у меня есть текст где-то на 150 слов, который нужно улучшить исправить, добавить 300 слов и перевести на англ язык. В конце ссылка с подробным описанием условий конкурса для представления каким должен быть текст

Частично скопировала текст с сайта куда буду подавать заявку

• Расскажите немного о своем творческом процессе и целях этого проекта. Что ты надеешься создать?• Пожалуйста, предоставьте краткую биографию с подробным описанием того, кто вы и ваш профессиональный опыт. Критерии:

• Все предложения должны подаваться на английском языке.

Отбор будет основываться на способности выполнять представленные предложения и способности заявителя задокументировать визуальную историю, изображающую психическое здоровье или психическое заболевание. Группа рассмотрит представленное портфолио, оценит проектное предложение и профессиональные способности креативщика реализовать его.

Всем соискателям предлагается рассказать, как представленные ими проекты помогают нам лучше понять психическое здоровье и другие невидимые болезни. Приоритетное внимание будет также уделено кандидатам, которые идентифицируют себя как живущие с психическим заболеванием.

https://supportinginvisibleillness.splashthat.com/