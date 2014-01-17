Требуется перевод каталога спортивной продукции

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Завершен18 заявок281 просмотр

1. Требуется перевод каталога спортивной продукции. С английского (есть вариант немецкого) на русский. Перевод некоторых специальных терминов готов подсказать.

Срок исполнения в районе недели.

P.S. Проект отредактирован!

11 лет назад
alex_111
Алексей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад
$105
3 дня
Очень доволен. Выполнено в обещанный срок и на высоком профессиональном уровне. Рекомендую!
Приятный в общении заказчик (что очень важно для исполнителя), дал адекватный срок, сам предоставил вспомогательные материалы, готов был помочь с переводом сленговых выражений. Спасибо за работу, жду следующих заказов!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад

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