Срочно!Требуются 2 модератора желательно из Владивостока, Хабаровска, или иного города данной временной зоны для работы в проекте- новостной портал на английском языке. Tребования-достаточный английский, соблюдение графика 2 через 2 ( 2 дня по 12 часов ...
Требуется перевод каталога спортивной продукции
1. Требуется перевод каталога спортивной продукции. С английского (есть вариант немецкого) на русский. Перевод некоторых специальных терминов готов подсказать.
Срок исполнения в районе недели.
P.S. Проект отредактирован!
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