Работа по ТЗ во вложении. Оплата по факту 40 руб за 1000 знаков б/п.
Требуется перевод с финского на русский язык, около 27 страниц
Требуется перевод с финского на русский язык, около 27 страниц. Оплату на электронные кошельки гарантируем.
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