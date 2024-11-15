Ищу переводчика с хорошим знанием русского и испанского языков для сопровождения на встречу в банке в районе Пуэрто Банус, Марбелья.

Задача — помочь с переводом на месте (последовательный перевод) при обсуждении банковских услуг.

Продолжительность встречи — около одного-двух часов.