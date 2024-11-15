Требуется переводчик русский-испанский для для банка ( Марбелья)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт15 заявок500 просмотров

Ищу переводчика с хорошим знанием русского и испанского языков для сопровождения на встречу в банке в районе Пуэрто Банус, Марбелья.

Задача — помочь с переводом на месте (последовательный перевод) при обсуждении банковских услуг.

Продолжительность встречи — около одного-двух часов.

Испанский язык
6 месяцев назад
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