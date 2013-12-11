Требуется переводчик с русского на казахский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки181 просмотр

Требуется переводчик с русского языка на казахский язык.

Для создания казахской версии сайта.

Сроки согласовываются индивидуально.

Объем - ориентировочно 8 000 знаков с пробелами (первый этап работы)

По мере дополнения сайта (в течение месяца еще примерно 8 000)

11 лет назад
ringfire
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Технический переводчик

    В связи с недоступностью нашего штатного переводчика ищется переводчик технических текстов, для регулярного сотрудничества. Для выбора переводчика нужно выполнить тестовывй перевод (в приложенном файле). Тестовый перевод высылать почту указанную в профиле, с вашим ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод текста на азербайджанский

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на узбекский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на казахский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на итальянский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Профессиональный перевод тексто на англ. язык

    Требуется профессиональный перевод текстов с нескольких страниц сайта, а именно: http://www.express.ru/federal_box (http://joxi.ru/s5-lUtg5CbBWVK7f25A) http://www.express.ru/courierdostavka http://joxi.ru/J6ClUtg5CbCLVZD3Bw0 Это основная часть, возможно добавим еще 1-2 страницы Бюджет предлагайте Срок 1 день ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на английский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевести с EN на RU три видеоролика. Текст

    Требуется перевести с английского на русский три видеоролика, в текст. Тематика офтальмология. Ссылки на ролики: https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-1.mp4 4:20 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-2.mp4 1:29 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-3.mp4 1:12 Для заявки от ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевести с английского на русский

    Необходимо перевести текст с английского на русский. В приложении файл. Необходимо сделать перевод с 305 страницы до 311. Господа фрилансеры, жду ваши предложения по цене и срокам.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад