В связи с недоступностью нашего штатного переводчика ищется переводчик технических текстов, для регулярного сотрудничества. Для выбора переводчика нужно выполнить тестовывй перевод (в приложенном файле). Тестовый перевод высылать почту указанную в профиле, с вашим ...
Требуется переводчик с русского на казахский
Требуется переводчик с русского языка на казахский язык.
Для создания казахской версии сайта.
Сроки согласовываются индивидуально.
Объем - ориентировочно 8 000 знаков с пробелами (первый этап работы)
По мере дополнения сайта (в течение месяца еще примерно 8 000)
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