Требуется переводчик с русского на казахский

В связи с недоступностью нашего штатного переводчика ищется переводчик технических текстов, для регулярного сотрудничества. Для выбора переводчика нужно выполнить тестовывй перевод (в приложенном файле). Тестовый перевод высылать почту указанную в профиле, с вашим ...